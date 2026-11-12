जयपुर में एसयूवी से घर के इकलौते बेटे को कुचलने वाला आरोपी गिरफ्तार, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

जयपुर। शास्त्री नगर के नाहरी का नाका स्थित स्वामी बस्ती में गुरुवार को एसयूवी की टक्कर से 40 वर्षीय युवक गणेश स्वामी की मौत हो गई। आरोप है कि चालक ने पहले पैदल जा रहे गणेश को गाड़ी से टक्कर मारी और फिर एसयूवी को रिवर्स कर उसे कुचल दिया। घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया। परिजनों और स्थानीय लोगों ने शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और इसे हादसा नहीं, हत्या बताते हुए कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एसयूवी की पहचान कर चालक अरशद को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बंधा बस्ती का रहने वाला है।