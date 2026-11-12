Rajasthan Voter List 2027: राजस्थान में 5.26 करोड़ वोटर्स की ड्राफ्ट लिस्ट जारी, आपका नाम है या नहीं? ऐसे करें चेक

मतदाता सूची में अपना नाम देखने के लिए निर्वाचन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://election.rajasthan.gov.in पर जाएं। यहां एसएसआर-2027 की प्रारूप मतदाता सूची के लिंक पर क्लिक कर अपने जिले, विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्र का चयन करें। इसके बाद सूची में अपना नाम और अन्य विवरण देख सकते हैं। मतदाता चाहें तो निर्वाचन आयोग के वोटर सर्विस पोर्टल https://voters.eci.gov.in पर जाकर EPIC नंबर (वोटर आईडी नंबर) या व्यक्तिगत विवरण के जरिए भी अपना नाम सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क कर या मतदान केंद्र पर उपलब्ध प्रारूप सूची में भी नाम की जांच की जा सकती है।