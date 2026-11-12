जयपुर में हिस्ट्रीशीटर विजय बाज्या की हत्या पर खाचरियावास का बड़ा बयान, बोले- जेल के भीतर से चल रहा अपराध

जयपुर। राजधानी जयपुर में हिस्ट्रीशीटर विजय बाज्या की सरेराह हत्या के बाद प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने करधनी में हुई गैंगवार की वारदात को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि जेलों के भीतर से हत्या, वसूली और आपराधिक गतिविधियों का नेटवर्क संचालित हो रहा है। राजधानी में 40 से ज्यादा गैंग सक्रिय हैं, लेकिन पुलिस और सरकार इन पर प्रभावी नियंत्रण नहीं कर पा रही हैं।