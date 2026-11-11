Jaipur Murder: राजधानी में हिस्ट्रीशीटर की सड़क पर दौड़ाकर हत्या, वारदात का वीडियो आया सामने

जयपुर। कालवाड़ रोड स्थित रावण गेट क्षेत्र बुधवार रात गैंगवार के कारण अचानक दहल उठा। बदमाशों ने सरेराह जोबनेर थाने के हिस्ट्रीशीटर विजय बाज्या (25) की हत्या कर दी। दो गाड़ियों में सवार होकर आए बदमाशों ने पहले कैम्पर जीप से विजय की कार को टक्कर मारकर रोका। जान बचाने के लिए विजय कार से उतरकर भागा तो हमलावरों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया और कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल विजय को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।