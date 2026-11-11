Swachh Survekshan 2026: राजस्थान का नंबर-1 शहर बना जयपुर, एक दिन में उठाया 6 हजार टन कचरा, जानें देश में कैसी रही स्थिति

जयपुर को स्वच्छता के मामले में बेहतर स्थान दिलाने के लिए नगर निगम ने 18 अप्रैल 2026 को 'सफाई सेवा मैराथन-2026' अभियान चलाया था। इसे शहर का अब तक का सबसे बड़ा सफाई अभियान बताया गया था। इस दौरान एक ही दिन में 6000 टन कचरा उठाकर रिकॉर्ड बनाया गया था। शहर के सभी 150 वार्डों में सुबह 7 बजे से शुरू हुए इस अभियान में 9 हजार से अधिक अधिकारी और कर्मचारी जुटे थे। कचरा संग्रहण और परिवहन के लिए करीब 1500 वाहनों की मदद ली गई थी। इन वाहनों ने 7000 ट्रिप लगाकर कचरे का निस्तारण किया था।