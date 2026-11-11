राजस्थान विधानसभा में फिर 199 रह गए विधायक, जसवंत यादव के निधन से खाली हुई सीट; 3 साल में चौथी बार बनी ऐसी स्थिति

राजस्थान की 16वीं विधानसभा के लिए नवंबर 2023 में चुनाव हुए थे। चुनाव के दौरान ही करणपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया था। इसके चलते वहां चुनाव स्थगित करना पड़ा। इस कारण 16वीं विधानसभा की शुरुआत 200 की जगह 199 सदस्यों के साथ हुई थी। बाद में करणपुर में उपचुनाव कराया गया, जिसमें कांग्रेस के रुपिन्दर सिंह कुन्नर ने जीत दर्ज की। इसके बाद विधानसभा में सदस्यों की संख्या 200 हो गई थी।जुबेर खान के निधन और कंवरलाल की अयोग्यता से खाली हुई सीटें14 सितंबर 2024 को अलवर जिले के रामगढ़ से कांग्रेस विधायक जुबेर खान का निधन हो गया था। इसके बाद रामगढ़ सीट पर उपचुनाव कराया गया, जिसमें भाजपा के सुखवंत सिंह ने जीत हासिल की। इससे विधानसभा में फिर से 200 विधायक हो गए।इसके बाद अंता से भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा को अयोग्य ठहराए जाने के कारण उनकी सीट खाली हो गई। नवंबर 2025 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने जीत दर्ज की। इस तरह विधानसभा में एक बार फिर सदस्य संख्या 200 पहुंच गई थी। अब डॉ. जसवंत यादव के निधन के बाद यह संख्या फिर घटकर 199 हो गई है।