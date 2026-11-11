Rajasthan Crime: पूर्व सरपंच के बेटे ने अपराध के दम पर खड़ी की आलीशान विरासत, 3.76 करोड़ की संपत्ति फ्रीज

यह कार्रवाई ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत हरनावदाशाहजी थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में की है। पुलिस के अनुसार, भटगांव निवासी अरविन्द मीणा ने तस्करी से हासिल अवैध आय से खुद के अलावा अपनी पत्नी सुनीता बाई, भाई दीपक मीणा और साले लोकेश के नाम पर संपत्तियां अर्जित की थीं। वित्तीय अनुसंधान में इन संपत्तियों और अवैध कमाई के बीच संबंध सामने आने के बाद पुलिस ने सक्षम प्राधिकारी से फ्रीजिंग की पुष्टि का आदेश प्राप्त किया। इसके बाद करीब 3 करोड़ 76 लाख रुपए मूल्य की संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया।