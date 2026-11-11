राजस्थान ACB का बड़ा एक्शन: ट्रैप की भनक लगने के बावजूद कनिष्ठ लेखाकार पर FIR, BDO के नाम पर मांगी थी 1 लाख की घूस

सत्यापन के दौरान रिश्वत मांगने की बात स्पष्ट हो गई। आरोपी धर्मवीर ने परिवादी से कहा कि बीडीओ गुलाबचंद के लिए एक लाख रुपए की रिश्वत राशि ग्राम पंचायत उमरी के सचिव शांतिलाल को पहुंचाई जाए। जांच में यह चौंकाने वाला तथ्य भी सामने आया कि आरोपी पहले ही परिवादी से 40 हजार रुपए की रिश्वत वसूल चुका था। उसने परिवादी को खुद बीडीओ से मिलने की हिदायत भी दी थी। हालांकि, जैसे ही एसीबी की संभावित ट्रैप कार्रवाई की भनक आरोपियों तक पहुंची, रिश्वत के लेनदेन की कार्रवाई नहीं हो सकी और ट्रैप विफल हो गया।