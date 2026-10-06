जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, प्रतापनगर थाने का एएसआई 10 हजार की रिश्वत लेते ट्रैप

मंगलवार 6 अक्टूबर को एसीबी ने पुलिस अधीक्षक पीयूष दीक्षित के सुपरविजन में ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई श्रीमती अर्चना मीणा, उप अधीक्षक पुलिस के नेतृत्व में आयोजित की गई। ट्रैप के दौरान आरोपी एएसआई ने परिवादिया से 10 हजार रुपए की रिश्वत राशि प्राप्त की और उसे अपनी पहनी हुई खाकी वर्दी की पैंट की जेब में रख लिया। इसी दौरान एसीबी टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के कब्जे से रिश्वत की पूरी राशि बरामद कर ली।