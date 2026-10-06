कोटा में B.Tech स्टूडेंट की हत्या, जांघ में चाकू लगने से ज्यादा खून बहा; परिवार का इकलौता बेटा था

पुलिस के अनुसार, हत्या के पीछे पुरानी रंजिश सामने आई है। थानाधिकारी महेश कारवाल ने बताया कि मार्च 2026 में भुवनेश ने अनंतपुरा थाना क्षेत्र में दीपक पर चाकू से हमला किया था। इस मामले में भुवनेश के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज हुआ था। जांच के दौरान उसके नाबालिग होने की जानकारी सामने आई थी। इसके बाद उसे बाल न्यायालय में पेश किया गया, जहां से बाल सुधार गृह भेजा गया था। बाद में वह वहां से बाहर आ गया था और अब 18 वर्ष से अधिक उम्र का था।