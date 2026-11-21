कोटा। भामाशाहमंडी में शनिवार को कृषि जिंसों की आवक करीब 2.50 लाख कट्टे रही। मंडी में सोयाबीन, धान और सरसों के भाव में तेजी दर्ज की गई। सोयाबीन 150 रुपए, धान 150 रुपए और सरसों 100 रुपए प्रति क्विंटल तेज रहे। उड़द के भाव में भी 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई। दूसरी ओर, लहसुन की आवक करीब 4 हजार कट्टे रही। इसके भाव 5,400 से 20,000 रुपए प्रति क्विंटल तक रहे।