Rajasthan Farmer ID : कोटा. प्रदेश में पंचायती राज चुनाव संपन्न होते ही राजस्थान सरकार ने किसानों को फार्मर आइडी के आधार पर उर्वरक वितरण की व्यवस्था फिर से लागू करने की तैयारी कर ली है। इस संबंध में कृषि विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। पहले चरण में यह व्यवस्था प्रदेश के 18 जिलों में लागू की जाएगी। कृषि आयुक्तालय ने सभी जिलों को फार्मर आइडी, खाद विक्रेताओं के रिकॉर्ड, आइएफएमएस पोर्टल और पीओएस मशीनों से जुड़ी तकनीकी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। आदेश के अनुसार, पहले चरण में 20 नवंबर से प्रदेश के 18 जिलों में यह व्यवस्था लागू होगी। इसके बाद 25 नवंबर से शेष 23 जिलों में भी एफएफएस आधारित उर्वरक बिक्री शुरू कर दी जाएगी।