Kota News: 28 साल की विवाहिता के ऊपर कूदा बंदर, हार्ट अटैक आने से घटनास्थल पर हुई मौत

कोटा। घर की छत पर रोजमर्रा का काम करने गई एक महिला के साथ रविवार दोपहर ऐसा हादसा हुआ, जिसने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया। छत पर कपड़े सुखा रही 28 वर्षीय विवाहिता अचानक बंदरों के झुंड के बीच घिर गई। इसी दौरान एक बंदर उसके ऊपर कूद पड़ा और हमला कर दिया। महिला ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन अचानक हुए इस हमले से वह बुरी तरह घबरा गई और कुछ ही देर में बेहोश होकर गिर पड़ी। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।