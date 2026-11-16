Jaipur News: दिवाली का ‘ब्रेक’ ख़त्म, अब जयपुर में बुलडोज़र एक्शन! सोडाला से गुर्जर की थड़ी तक के अतिक्रमणों पर बड़ा अपडेट 

राजधानी जयपुर की सबसे व्यस्त सड़कों में शुमार न्यू सांगानेर रोड पर सोडाला से गुर्जर की थड़ी तक फैले अतिक्रमणों के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वह दो सप्ताह के भीतर इस पूरे मार्ग से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करे और इसकी पालना रिपोर्ट का शपथ पत्र पेश करे। हाईकोर्ट ने साफ चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा यानी दो सप्ताह में पालना रिपोर्ट पेश नहीं की गई, तो संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना होगा। ऐसे में साफ़ है कि दिवाली पर्व के दौरान थमी कार्रवाई एक बार फिर से बड़े पैमाने पर शुरू होना वाली है।