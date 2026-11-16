16 नवंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Pushkar Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Jaipur News: दिवाली का ‘ब्रेक’ ख़त्म, अब जयपुर में बुलडोज़र एक्शन! सोडाला से गुर्जर की थड़ी तक के अतिक्रमणों पर बड़ा अपडेट 

New Sanganer Road Encroachment: जयपुर के न्यू सांगानेर रोड पर सोडाला से गुर्जर की थड़ी तक अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए को दिए दो सप्ताह। पालना रिपोर्ट पेश न करने पर अफसरों को व्यक्तिगत रूप से तलब करने की चेतावनी।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Updated: 16 Nov 2026, 3:38 PM IST

Rajasthan High Court Orders JDA To Remove Encroachment From Sodala To Gurjar Ki Thadi New Sanganer Road Jaipur

अतिक्रमण हटाने हुए जेडीए का बुलडोज़र- File Pic

राजधानी जयपुर की सबसे व्यस्त सड़कों में शुमार न्यू सांगानेर रोड पर सोडाला से गुर्जर की थड़ी तक फैले अतिक्रमणों के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वह दो सप्ताह के भीतर इस पूरे मार्ग से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करे और इसकी पालना रिपोर्ट का शपथ पत्र पेश करे। हाईकोर्ट ने साफ चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा यानी दो सप्ताह में पालना रिपोर्ट पेश नहीं की गई, तो संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना होगा। ऐसे में साफ़ है कि दिवाली पर्व के दौरान थमी कार्रवाई एक बार फिर से बड़े पैमाने पर शुरू होना वाली है।

हाईकोर्ट के आदेश की प्रमुख बातें

जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने सुरेश चंद रावत व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए ये महत्वपूर्ण आदेश पारित किए। जेडीए और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को सोडाला से गुर्जर की थड़ी तक न्यू सांगानेर रोड के अतिक्रमण हटाने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है।

अदालत ने निर्देश दिया है कि कार्रवाई पूरी कर दो सप्ताह में शपथ पत्र के साथ पालना रिपोर्ट दाखिल की जाए। ऐसा न होने पर जिम्मेदार अधिकारियों को कोर्ट में तलब किया जाएगा।

एक दर्जन से ज्यादा अर्जियां खारिज

सुनवाई के दौरान इस मामले में पक्षकार बनने के लिए पेश किए गए करीब एक दर्जन से अधिक प्रार्थना पत्रों को भी खंडपीठ ने सिरे से खारिज कर दिया। इससे अतिक्रमण हटाने की राह में आ रही कानूनी अड़चनें दूर हो गई हैं।

अगली सुनवाई 7 दिसंबर को

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 दिसंबर की तारीख तय की है। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट गीतेश जोशी, एडवोकेट जसवंत परसोया और वागिश शर्मा ने पैरवी की।

जल्द शुरू हो सकती है बड़े स्तर पर कार्रवाई

सोडाला से गुर्जर की थड़ी के बीच अतिक्रमणों के कारण लंबे समय से यातायात का भारी दबाव और जाम की स्थिति बनी रहती है। हाईकोर्ट की इस सख्ती और एक दर्जन से ज्यादा अर्जियां खारिज होने के बाद अब जेडीए की प्रवर्तन शाखा (Enforcement Wing) द्वारा इस रूट पर बड़े स्तर पर पीला पंजा (बुलडोजर) चलाने की तैयारी तेज होने की उम्मीद है।

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.