Rajasthan: CA बनने का सपना अधूरा छोड़ गई प्राची, इंजेक्शन के बाद बिगड़ी तबीयत; ऑपरेशन से पहले थम गई सांसें

घर पहुंचते ही हालत और बिगड़ने पर परिजन उसे रामस्नेही हॉस्पिटल ले गए। यहां से हायर सेंटर रेफर कर दिया। इसके बाद उसे उदयपुर के गीतांजलि हॉस्पिटल में भर्ती कराया। वहां डॉक्टरों ने बताया कि पैर में संक्रमण तेजी से फैल चुका है और जान बचाने के लिए पैर काटना पड़ेगा। परिजनों की सहमति के बाद 13 नवंबर को चिकित्सक ऑपरेशन की तैयारी कर ही रहे थे कि प्राची का पूरा पैर नीला पड़ गया और उसकी मौत हो गई। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद पुलिस ने उदयपुर में मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम कराया। जांच में पता चला है कि आरोपी रामप्रसाद लंबे समय से मेडिकल स्टोर चला रहा है, उसका पैतृक कारोबार मिठाई बनाने का है और उसकी पत्नी पूर्व में वार्ड पार्षद भी रह चुकी है।