कालवाड़ रोड पर डिमार्केशन शुरू, 10 दिन बाद चलेगा जेडीए का बुलडोजर, 160 फीट चौड़ी होगी सड़क

जयपुर। कालवाड़ रोड पर सड़क चौड़ीकरण की प्रक्रिया के तहत सोमवार को जेडीए की ओर से डिमार्केशन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मौके पर जेडीए के अधिकारियों के साथ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद है। व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेश पारीक सहित अन्य व्यापारी भी मौके पर है। कालवाड़ पुलिया से गोविंदपुरा तक सड़क को 160 फीट चौड़ा करने के आधार पर सीमांकन किया जा रहा है। जेडीए ने व्यापारियों को अपने स्तर पर अतिक्रमण हटाने के लिए 10 दिन का समय दिया है। इसके बाद जेडीए की ओर से बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।