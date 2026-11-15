राजस्थान में पंचायत चुनाव का कल आखिरी दिन, 3747 ग्राम पंचायतों में पंच-सरपंच के लिए वोटिंग

जयपुर। राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव का अंतिम चरण सोमवार को पूरा होने जा रहा है। प्रदेश के 25 जिलों की 116 पंचायत समिति क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली 3,747 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच पदों के लिए मतदान होगा। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 3,747 सरपंच और 33,885 वार्ड पंच चुने जाएंगे। मतदान समाप्त होते ही ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर मतगणना शुरू होगी और देर रात तक परिणाम घोषित होने की संभावना है।