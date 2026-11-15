राजस्थान में पंचायत चुनाव का कल आखिरी दिन, 3747 ग्राम पंचायतों में पंच-सरपंच के लिए वोटिंग

पंचायत चुनाव में वोटिंग के लिए लाइन में खड़े मतदाता (फोटो-पत्रिका)
जयपुर। राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव का अंतिम चरण सोमवार को पूरा होने जा रहा है। प्रदेश के 25 जिलों की 116 पंचायत समिति क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली 3,747 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच पदों के लिए मतदान होगा। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 3,747 सरपंच और 33,885 वार्ड पंच चुने जाएंगे। मतदान समाप्त होते ही ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर मतगणना शुरू होगी और देर रात तक परिणाम घोषित होने की संभावना है।
इस मतदान के साथ ही प्रदेश की सभी 14,403 ग्राम पंचायतों में पंच-सरपंच के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद मंगलवार, 17 नवंबर को संबंधित ग्राम पंचायतों में उपसरपंच का चुनाव कराया जाएगा। अंतिम चरण के लिए मतदान केंद्रों पर तैनात 11,905 मतदान दल भी इसी दिन लौटेंगे।
पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रस्तावित कार्यक्रम पेश करते हुए 15 नवंबर तक निकाय और पंचायत चुनाव पूरे कराने का भरोसा दिया था। हालांकि, राज्य सरकार की ओर से पंचायतों के पुनर्गठन और चुनाव के लिए आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया में देरी के चलते पूरा चुनाव कार्यक्रम प्रभावित हुआ। नतीजतन, सरपंच और वार्ड पंच के अंतिम चरण का मतदान 15 नवंबर के बजाय 16 नवंबर को हो रहा है।
हालांकि, चुनाव प्रक्रिया का बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए चारों चरणों में मतदान कराया जा चुका है। अब केवल ग्राम पंचायत स्तर के अंतिम चरण का मतदान बाकी है। इसके पूरा होते ही पंचायतीराज चुनाव का यह बड़ा पड़ाव समाप्त हो जाएगा।
सरपंच और वार्ड पंच के परिणाम सोमवार को ही सामने आ जाएंगे। वहीं जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की मतगणना 20 नवंबर को जिला मुख्यालयों पर होगी। इसके बाद 25 नवंबर को जिला प्रमुख, 26 नवंबर को उप जिला प्रमुख, 27 नवंबर को प्रधान और 28 नवंबर को उपप्रधान का चुनाव कराया जाएगा। इस तरह नवंबर के अंतिम सप्ताह तक पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव की पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी।
प्रदेश में कुल 14,403 ग्राम पंचायतों में पंच-सरपंच के चुनाव चार चरणों में कराए गए। पहले चरण में 3,314, दूसरे में 3,626 और तीसरे चरण में 3,716 ग्राम पंचायतों में मतदान हुआ। अब अंतिम चरण में 3,747 ग्राम पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। सबसे अधिक ग्राम पंचायतों में मतदान अंतिम चरण में हो रहा है।
|चरण
|ग्राम पंचायत/सरपंच
|वार्ड पंच
|मतदाता
|सरपंच प्रत्याशी
|प्रथम
|3,314
|28,682
|83,33,402
|16,795
|द्वितीय
|3,626
|33,734
|1,05,65,944
|21,839
|तृतीय
|3,716
|34,218
|1,05,88,037
|22,232
|चतुर्थ/अंतिम
|3,747
|33,885
|1,05,94,285
|—
|कुल
|14,403
|1,30,519
|4,00,81,668
|—
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