दोस्ती, प्यार और नोटों की बरसात.., पाकिस्तान में बैठे हैंडलर ने कैसे रची साजिश? रेल ट्रैक बम धमाके की खुली परतें

जयपुर। पहले सोशल मीडिया पर दोस्ती, फिर प्यार का भरोसा, उसके बाद पैसों की मदद और आखिर में देश की सुरक्षा से खिलवाड़। पाकिस्तान में बैठे हैंडलरों ने भारत में अपनी साजिशों को अंजाम देने के लिए एक नया तरीका अपनाया। अब उनका मकसद सिर्फ हथियारों की तस्करी या सीमा पार से घुसपैठ तक सीमित नहीं है, बल्कि स्थानीय लोगों को भावनात्मक रिश्तों और आर्थिक लालच में फंसाकर अपने नेटवर्क का हिस्सा बनाना भी है। श्रीगंगानगर जिले के 50 जीबी रेलवे ट्रैक ब्लास्ट मामले में राजस्थान एटीएस के खुलासे ने इसी खतरनाक साजिश की परतें खोल दी हैं। जांच में गिरफ्तार महकदीप कौर को साजिश का अहम किरदार बताया गया है, जबकि उसका साथी देवेन्द्र सिंह वारदात में मददगार बना।