Alwar : सहोडी ग्राम पंचायत में रोचक मुकाबला, सरपंच के चुनाव में पति-पत्नी और पिता-पुत्र आमने-सामने

Alwar Election : अकबरपुर (अलवर). उमरैण पंचायत समिति की सहोडी ग्राम पंचायत में सरपंच पद के चुनाव में पति-पत्नी और पिता-पुत्र एक-दूसरे के विरुद्ध चुनावी मैदान में उतरे हैं। ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए कुल पांच नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं, जिससे मुकाबला दिलचस्प हो गया है। चुनाव में पति विजय सिंह और पत्नी ललता देवी सरपंच पद के लिए आमने-सामने हैं। इसी तरह, पिता जितेंद्र नट और पुत्र शिव कुमार ने भी अपनी दावेदारी पेश की हैं। इस अनूठी चुनावी तस्वीर से क्षेत्र में खासी चर्चा बनी हुई है। ग्रामीण भी इस बात को लेकर उत्सुक हैं कि इस चुनाव में पारिवारिक मुकाबले में कौन विजयी होगा। सभी प्रत्याशी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रचार में जुट गए हैं।