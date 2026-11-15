Sariska Tiger Reserve: टहला गेट की ‘रानी’ बनी बाघिन ST-30, शावकों संग बढ़ा रही पर्यटकों का रोमांच

बाघिन ST-30 के तीन शावक हैं और इनकी उम्र दो साल से अधिक हो चुकी है। तीनों शावक अब अपनी मां के साथ जंगल में रहकर शिकार करने और जंगल में जीवन जीने के तरीके सीख रहे हैं। हालांकि, इनमें से दो शावक अभी भी अपनी मां के साथ ही घूमते हैं। दोनों को अक्सर मां के साथ अठखेलियां करते हुए देखा जा सकता है। वहीं, तीसरा शावक अब अलग होकर अपनी टेरेटरी बनाने के लिए जगह तलाश रहा है। यही वजह है कि वह कभी-कभार ही पर्यटकों को दिखाई देता है।