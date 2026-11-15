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Sariska Tiger Reserve: टहला गेट की ‘रानी’ बनी बाघिन ST-30, शावकों संग बढ़ा रही पर्यटकों का रोमांच

अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में इन दिनों बाघिन ST-30 पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। टहला गेट से जंगल सफारी करने वाले पर्यटकों को बाघिन अपने दो शावकों के साथ लगातार नजर आ रही है।
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अलवर

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Rajendra Banjara

Updated: 15 Nov 2026, 12:19 PM IST

sariska tiger reserve

सरिस्का में बा​घिन एसटी 30 (फाइल फोटो)

अलवर. सरिस्का टाइगर रिजर्व के टहला गेट पर इन दिनों बाघिन ST-30 का राज चल रहा है। अपने दो शावकों के साथ जंगल में घूमती यह बाघिन पर्यटकों के लिए खास आकर्षण बनी हुई है। जंगल सफारी के दौरान बार-बार दिखाई देने से पर्यटकों को वन्यजीवों को करीब से देखने का मौका मिल रहा है। इस सीजन में टहला गेट पर सबसे ज्यादा साइटिंग इसी बाघिन की हो रही है।

बाघिन ST-30 के तीन शावक हैं और इनकी उम्र दो साल से अधिक हो चुकी है। तीनों शावक अब अपनी मां के साथ जंगल में रहकर शिकार करने और जंगल में जीवन जीने के तरीके सीख रहे हैं। हालांकि, इनमें से दो शावक अभी भी अपनी मां के साथ ही घूमते हैं। दोनों को अक्सर मां के साथ अठखेलियां करते हुए देखा जा सकता है। वहीं, तीसरा शावक अब अलग होकर अपनी टेरेटरी बनाने के लिए जगह तलाश रहा है। यही वजह है कि वह कभी-कभार ही पर्यटकों को दिखाई देता है।

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सीनियर गाइड विजय सिंह के अनुसार, तीनों शावक अब बड़े हो चुके हैं। इनमें से एक शावक शिकार करने के दांव-पेच सीख चुका है और अपनी अलग टेरेटरी की तलाश में है। दूसरी ओर, दो शावक अभी मां के साथ ही रहते हैं। टहला गेट से जंगल सफारी करने वाले पर्यटकों को इन तीनों की गतिविधियां देखने का मौका मिल रहा है। मां और शावकों को एक साथ देखकर पर्यटक भी रोमांचित हो रहे हैं।

सरिस्का गेट पर युवराज और अन्य बाघों की साइटिंग

सरिस्का टाइगर रिजर्व के सरिस्का गेट से जंगल सफारी करने वाले पर्यटकों को भी बाघ-बाघिनों की साइटिंग हो रही है। यहां ST-9 और ST-21 के अलावा ST-7 भी कभी-कभार दिखाई देती है। वहीं, बाघ युवराज की मौजूदगी भी इस गेट पर पर्यटकों के आकर्षण का बड़ा कारण बनी हुई है। युवराज को देखने की उम्मीद में भी पर्यटक जंगल सफारी के लिए पहुंच रहे हैं।

रेंजर पर्यटन कृष्ण कुमार का कहना है कि सरिस्का में बाघों की लगातार साइटिंग होने से पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। बाघों और उनके शावकों को प्राकृतिक माहौल में देखना पर्यटकों के लिए खास अनुभव बन रहा है। टहला और सरिस्का दोनों गेट पर वन्यजीवों की मौजूदगी से जंगल सफारी का रोमांच बढ़ा हुआ है।

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