Alwar Crime News: थानागाजी में पुश्तैनी स्थान पर पूजा के विवाद में दंपती पर हमला, 4 पर केस दर्ज

रिपोर्ट में बताया गया कि पति को बचाने के लिए पीड़िता बीच में आई तो आरोपियों ने उस पर भी लोहे की रॉड और वाइपर से हमला किया। महिला ने आरोप लगाया कि इस दौरान उसके कपड़े फाड़े गए और अभद्रता करते हुए लज्जा भंग करने का प्रयास किया गया। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से फरार हो गए। पीड़िता का कहना है कि घटना के दौरान मौजूद लोगों ने मोबाइल से वीडियो भी बनाया है, जिसे पुलिस को साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।