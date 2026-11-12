Alwar: कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के लिए अपना शरीर दान करने वाले विवेक जैन का निधन, लंबे समय से थे बीमार

विवेक जैन सामाजिक कार्यों में काफी सक्रिय रहते थे। वे सरिता जन सेवा न्याय हित समिति के अध्यक्ष थे। वकालत के पेशे से जुड़े होने के साथ ही वे जरूरतमंदों और पीड़ित लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहते थे। खासकर दिव्यांग लोगों की सहायता करना उनके सामाजिक कार्यों का अहम हिस्सा था। उन्होंने अपने जीवन में समाजसेवा को प्राथमिकता दी और कई ऐसे काम किए, जिनसे जरूरतमंद लोगों को मदद मिली।