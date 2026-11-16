Rajasthan : मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग की बढ़ती घटनाओं से मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर नाराज, कहा- दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने स्पष्ट किया कि भविष्य में रैगिंग की कोई घटना सामने आती है और जांच में संस्थान प्रशासन की लापरवाही अथवा उदासीनता पाई जाती है, तो संबंधित कॉलेज प्रशासन को जिम्मेदार माना जाएगा। ऐसे मामलों में नियमानुसार कठोर दंडात्मक एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा और सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। प्रत्येक मेडिकल कॉलेज यह सुनिश्चित करे कि वहां पढ़ने वाला हर विद्यार्थी बिना किसी भय, दबाव और उत्पीड़न के अपनी पढ़ाई कर सके।