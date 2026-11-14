Kota Mandi Bhav: सोयाबीन-सरसों तेज, चना-उड़द मंदा, चांदी फिर फिसली, पढ़ें मंडी का ताजा भाव

कोटा। भामाशाहमंडी में शनिवार को कृषि जिंसों के भाव में मिलाजुला रुख देखने को मिला। सोयाबीन और सरसों की कीमतों में तेजी रही, जबकि चना और उड़द के भाव में गिरावट दर्ज की गई। मंडी में सभी कृषि जिंसों की कुल आवक करीब 2.50 लाख कट्टे रही। सोयाबीन 150 रुपए और सरसों 200 रुपए प्रति क्विंटल तेज रहे। वहीं चना 50 रुपए और उड़द 300 रुपए प्रति क्विंटल मंदा रहा।