14 नवंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कोटा

Kota Mandi Bhav: सोयाबीन-सरसों तेज, चना-उड़द मंदा, चांदी फिर फिसली, पढ़ें मंडी का ताजा भाव

Kota Mandi Bhav 14 November: कोटा की भामाशाहमंडी में शनिवार को कृषि जिंसों की करीब 2.50 लाख कट्टों की आवक हुई। सोयाबीन में 150 और सरसों में 200 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी रही, जबकि चना 50 और उड़द 300 रुपए मंदा रहा। उधर, सर्राफा बाजार में चांदी 2 हजार रुपए टूटकर 1,80,500 रुपए प्रति किलो पर आ गई। यहां पढ़ें मंडी के ताजा भाव।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

कोटा

image

Kamal Mishra

Updated: 14 Nov 2026, 9:01 PM IST

kota mandi rate

Kota Mandi Bhav: कोटा मंडी की तस्वीर (फोटो-पत्रिका)

कोटा। भामाशाहमंडी में शनिवार को कृषि जिंसों के भाव में मिलाजुला रुख देखने को मिला। सोयाबीन और सरसों की कीमतों में तेजी रही, जबकि चना और उड़द के भाव में गिरावट दर्ज की गई। मंडी में सभी कृषि जिंसों की कुल आवक करीब 2.50 लाख कट्टे रही। सोयाबीन 150 रुपए और सरसों 200 रुपए प्रति क्विंटल तेज रहे। वहीं चना 50 रुपए और उड़द 300 रुपए प्रति क्विंटल मंदा रहा।

मंडी में लहसुन की आवक करीब 4 हजार कट्टे रही। इसके भाव 5,400 से 20,000 रुपए प्रति क्विंटल तक रहे। धनिया, तिल्ली और अन्य कृषि जिंसों के भाव में भी कारोबार हुआ।

किराना बाजार में तेल के भाव तेज

Kota Mandi Bhav 12 November: सोने-चांदी के भाव में बड़ी गिरावट, सोयाबीन-सरसों-धनिया और चने में तेजी

ये भी पढ़ें
Kota Mandi

किराना बाजार में मूंगफली और सरसों तेल के भाव में 15 किलो के प्रति टिन पर 35 रुपए की तेजी रही। खाद्य तेलों में सोया रिफाइंड, सरसों और मूंगफली तेल के अलग-अलग ब्रांड के भाव इस प्रकार रहे।

कोटा भामाशाहमंडी के ताजा भाव

सभी भाव रुपए प्रति क्विंटल में।

कृषि जिंसन्यूनतम भावअधिकतम भाव
गेहूं मिल2,7702,875
गेहूं एवरेज टुकड़ी2,8702,950
गेहूं बेस्ट टुकड़ी2,9503,150
धान (1509) गीला3,4004,200
धान (1509) सूखा4,1004,551
धान (1847)3,8004,350
धान (1718)4,4004,931
धान सुगंधा3,7004,051
धान (पूसा-1)4,2004,650
धान (1401)4,3004,721
सोयाबीन5,8007,351
सरसों8,5009,481
अलसी9,50010,000
ज्वार शंकर2,0002,500
मक्का नई2,3002,860
जौ2,5002,650
तिल्ली12,00015,500
मैथी5,8007,000
धनिया बादामी14,00014,700
धनिया ईगल15,00015,500
धनिया रंगदार16,00017,500
मूंग6,5008,000
उड़द5,5008,100
चना देशी6,7007,000
चना मौसमी नया6,6007,001
चना पेप्सी6,6007,001
चना डंकी5,2006,600
चना काबुली5,5008,500

खाद्य तेलों के भाव

15 किलो प्रति टिन, भाव रुपए में।

खाद्य तेलभाव
सोया रिफाइंड फॉर्च्यून2,580
सोया रिफाइंड चंबल2,550
सोया रिफाइंड सदाबहार2,390
लोकल रिफाइंड2,300
दीप ज्योति2,410
सरसों स्वास्तिक3,260
अलसी तेल2,820
मूंगफली ट्रक3,370
कोटा स्वास्तिक2,980
सोना सिक्का3,260
कटारिया गोल्ड3,030
वनस्पति घी स्कूटर2,070
वनस्पति घी अशोका2,070

चीनी, देसी घी और दालों के भाव

वस्तुभाव
चीनी (प्रति क्विंटल)5,630-5,680
देसी घी मिल्क फूड (टिन)10,040
देसी घी कोटा फ्रेश (टिन)9,900
देसी घी पारस (टिन)10,350
देसी घी नोवा (टिन)10,100
देसी घी अमूल (टिन)9,980
देसी घी मधुसूदन (टिन)10,500
देसी घी परम (टिन)10,340

चावल और दालों के भाव (रुपए प्रति क्विंटल)

वस्तुन्यूनतम भावअधिकतम भाव
बासमती चावल9,50010,500
मूंग दाल9,50010,200
मूंग मोगर10,70011,100
चना दाल8,8009,000
तुअर दाल12,00015,200
उड़द दाल10,80011,500
उड़द मोगर12,00013,000
मसूर7,0007,500

कोटा सर्राफा बाजार: चांदी 2 हजार रुपए फिसली

कोटा के सर्राफा बाजार में शनिवार को चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई, जबकि सोने के भाव स्थिर रहे। चांदी 2,000 रुपए टूटकर 1,80,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। जेवराती सोने का भाव 1,40,200 रुपए और शुद्ध सोने का भाव 1,40,950 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।

गोल्ड के कैरेट अनुसार भाव

सोने की शुद्धताभाव (रुपए प्रति 10 ग्राम)
गोल्ड 24 कैरेट (99.5)1,40,500
गोल्ड 22 कैरेट1,30,093
गोल्ड 20 कैरेट1,22,174
गोल्ड 18 कैरेट1,12,400
गोल्ड 14 कैरेट98,944

सोने-चांदी के भाव कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार हैं।

Rajasthan Rain: जैसलमेर में मूसलाधार बारिश, सड़कें नहर में तब्दील, रविवार को 13 जिलों में येलो अलर्ट

ये भी पढ़ें
jaisalmer heavy rain
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.