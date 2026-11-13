कोटा: मां के आंचल में आने से पहले छिन गया साथ, दिवाली के दिन बेटी को जन्म देकर दुनिया से विदा हो गई प्रीति

कोटा. दिवाली के दिन जिस घर में बेटी के जन्म की खुशियां मनाई थी, वहां अब मातम पसरा है। बूंदी जिले के इन्द्रगढ़ निवासी 36 वर्षीय प्रीति अपनी नवजात बेटी को जन्म देने के बाद जिंदगी की जंग हार गई। बेटी के जन्म के दो घंटे बाद ही प्रीति को सांस लेने में परेशानी होने लगी थी। परिवार को उम्मीद थी कि इलाज के बाद वह जल्द स्वस्थ होकर अपनी बच्ची को गोद में खिलाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। गंभीर पीलिया के बाद उसका लीवर और किडनी फेल हो गए। तीन दिन तक एमबीएस अस्पताल के मेडिसिन आइसीयू में जिंदगी और मौत से संघर्ष करने के बाद गुरुवार को आखिरकार उसका दम टूट गया। जानकारी के अनुसार, प्रीति को 8 नवंबर को दिवाली के दिन प्रसव पीड़ा होने पर परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे थे। पहले इंद्रगढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां से कोटा के जेके लोन अस्पताल रेफर कर दिया गया।