Kota Mandi Bhav 11 November: धान के भाव में दोगुना तेजी, कल से मंडी में शुरू होगा कारोबार, जानें ताजा भाव

Kota Mandi: भामाशाह मंडी में लगी धान की ढेरियां (फोटो-पत्रिका)
कोटा। हाड़ौती अंचल में इस बार खरीफ सीजन में धान की बंपर पैदावार ने किसानों के चेहरे खिला दिए हैं। औसत से कम बारिश के बावजूद चंबल की नहरों में करीब सवा महीने तक जल प्रवाह होने से धान की फसल को नया जीवन मिला। इसका असर उत्पादन पर दिखाई दे रहा है। भामाशाहमंडी में इन दिनों धान की भारी आवक हो रही है। वहीं, धान के भावों में ऐतिहासिक तेजी दर्ज की गई है। अच्छी गुणवत्ता वाले धान के भाव 5 हजार रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं। पिछले सीजन की तुलना में कई किस्मों के भाव लगभग दोगुने हो गए हैं। इससे किसानों को उपज का बेहतर दाम मिल रहा है।
दिवाली के अवकाश के बाद भामाशाहमंडी में गुरुवार से कारोबार फिर शुरू होगा। बुधवार को मंडी में माल की एंट्री शुरू कर दी गई थी। शाम तक करीब ढाई लाख कट्टे माल मंडी में खाली हो चुका था। गुरुवार सुबह तक एक लाख कट्टे और आवक होने की संभावना है। बंपर आवक को देखते हुए मंडी प्रशासन और व्यापारियों ने नीलामी तथा माल के उठाव की विशेष व्यवस्था की है।
हाड़ौती क्षेत्र में इस खरीफ सीजन में करीब 2 लाख 14 हजार हेक्टेयर में धान की बुवाई हुई थी। उत्पादन औसतन 8 से 10 क्विंटल प्रति बीघा तक रहने का अनुमान है। धान के अच्छे उत्पादन और ऊंचे भावों का फायदा किसानों को मिला है। इस बार दिवाली पर कोटा के बाजारों में हुई करोड़ों रुपए की खरीदारी में किसानों की बढ़ी आमदनी का भी योगदान रहा।
भामाशाहमंडी में गुरुवार को शुभ मुहूर्त के साथ नए कारोबारी सत्र की शुरुआत होगी। सुबह 9 बजे सेठ भामाशाह मंदिर और मंडी के मुख्य द्वार पर श्रीगणेश महाराज की पूजा-अर्चना की जाएगी। इसके बाद सेठ भामाशाह चौराहे पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण होगा। सुबह 9:15 बजे ए ब्लॉक में मुहूर्त समारोह आयोजित किया जाएगा। कोटा ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अविनाश राठी के अनुसार समारोह के मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर होंगे। सुबह 10:45 बजे शुभ मुहूर्त में धनिया की नीलामी के साथ कारोबार शुरू होगा। इसके बाद अन्य कृषि जिंसों की नीलामी की जाएगी।
कोटा के किराना बाजार में बुधवार को खाद्य तेलों के भाव में तेजी दर्ज की गई। सभी खाद्य तेलों में करीब 30 रुपए प्रति टिन की बढ़ोतरी रही। कारोबारियों के अनुसार लूज रिफाइंड के भाव बढ़ने से तेलों में तेजी आई। वहीं, शक्कर के भाव में 20 रुपए प्रति क्विंटल की मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई।
सभी भाव रुपए में, 15 किलो प्रति टिन
|खाद्य तेल
|भाव
|सोया रिफाइंड फॉर्च्यून
|₹2,570
|सोया रिफाइंड चंबल
|₹2,530
|सदाबहार
|₹2,355
|लोकल रिफाइंड
|₹2,270
|दीप ज्योति
|₹2,370
|सरसों स्वास्तिक
|₹3,210
|अलसी
|₹2,790
|मूंगफली ट्रक
|₹3,365
|कोटा स्वास्तिक
|₹2,940
|सोना सिक्का
|₹3,230
|कटारिया गोल्ड
|₹2,970
|वस्तु
|भाव
|स्कूटर वनस्पति घी
|₹2,040 प्रति टिन
|अशोका वनस्पति घी
|₹2,040 प्रति टिन
|चीनी
|₹5,550–5,620 प्रति क्विंटल
|ब्रांड
|भाव (रुपए प्रति टिन)
|मिल्क फूड
|₹10,040
|कोटा फ्रेश
|₹9,900
|पारस
|₹10,350
|नोवा
|₹10,100
|अमूल
|₹9,980
|मधुसूदन
|₹10,500
|परम
|₹10,340
सभी भाव रुपए प्रति क्विंटल
|वस्तु
|भाव
|बासमती चावल
|₹9,500–10,500
|मूंग दाल
|₹9,500–10,200
|मूंग मोगर
|₹10,700–11,100
|चना दाल
|₹8,800–9,000
|तुअर दाल
|₹12,000–15,200
|उड़द
|₹10,800–11,500
|उड़द मोगर
|₹12,000–13,000
|मसूर
|₹7,000–7,500
कोटा के सर्राफा बाजार में बुधवार को चांदी की कीमतों में तेजी रही, जबकि सोने के भाव में गिरावट दर्ज की गई। चांदी 1,000 रुपए प्रति किलो महंगी होकर 1,90,500 रुपए पर पहुंच गई। वहीं, जेवराती सोने के भाव में 750 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट रही।
|धातु
|भाव
|चांदी
|₹1,90,500 प्रति किलो
|जेवराती सोना
|₹1,44,000 प्रति 10 ग्राम
|शुद्ध सोना
|₹1,44,750 प्रति 10 ग्राम
कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, रुपए प्रति 10 ग्राम
|गोल्ड कैरेट
|भाव
|गोल्ड 24 कैरेट (99.5)
|₹1,44,000
|गोल्ड 22 कैरेट
|₹1,33,333
|गोल्ड 20 कैरेट
|₹1,25,217
|गोल्ड 18 कैरेट
|₹1,15,200
|गोल्ड 14 कैरेट
|₹1,01,408
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