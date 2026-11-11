Kota Mandi Bhav 11 November: धान के भाव में दोगुना तेजी, कल से मंडी में शुरू होगा कारोबार, जानें ताजा भाव

कोटा। हाड़ौती अंचल में इस बार खरीफ सीजन में धान की बंपर पैदावार ने किसानों के चेहरे खिला दिए हैं। औसत से कम बारिश के बावजूद चंबल की नहरों में करीब सवा महीने तक जल प्रवाह होने से धान की फसल को नया जीवन मिला। इसका असर उत्पादन पर दिखाई दे रहा है। भामाशाहमंडी में इन दिनों धान की भारी आवक हो रही है। वहीं, धान के भावों में ऐतिहासिक तेजी दर्ज की गई है। अच्छी गुणवत्ता वाले धान के भाव 5 हजार रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं। पिछले सीजन की तुलना में कई किस्मों के भाव लगभग दोगुने हो गए हैं। इससे किसानों को उपज का बेहतर दाम मिल रहा है।