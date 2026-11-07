कोटा में दिवाली पर दर्दनाक हादसा: बालकनी से सिर के बल गिरा मासूम, मौत; खोपड़ी की हड्डियां टूटीं

Kota Child Death: राजस्थान के कोटा में धनतेरस की रात एक दर्दनाक हादसे में ढाई साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। बच्चा घर की बालकनी में खेल रहा था। इसी दौरान वह रेलिंग पर चढ़कर नीचे देखने लगा और अचानक संतुलन बिगड़ने से सिर के बल नीचे गिर गया। हादसे के बाद परिजन उसे तत्काल निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां करीब तीन घंटे तक उसका इलाज चला। गंभीर चोटों के कारण देर रात बच्चे ने दम तोड़ दिया। त्योहार की खुशियां पलभर में मातम में बदल गईं।