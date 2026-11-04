Kota News: दरा घाटी में अब नहीं फंसेंगे वाहन, पुराने अंडरपास के पास बना नया रास्ता; दिवाली बाद शुरू होगा ट्रैफिक

कोटा। कोटा-झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर दरा घाटी में लगने वाले जाम से वाहन चालकों को जल्द बड़ी राहत मिलने वाली है। यहां रेलवे की ओर से एक और रोड अंडरब्रिज (आरयूबी) का कार्य पूरा हो गया है। इसके निर्माण से रेलवे ट्रैक के नीचे से गुजरने वाले वाहनों को अतिरिक्त रास्ता मिलेगा। इससे मौजूदा अंडरपास पर वाहनों का दबाव कम होगा और कोटा से झालावाड़ तथा झालावाड़ से कोटा आने-जाने वाले लोगों का सफर आसान हो सकेगा। दिवाली बाद आरयूबी से यातायात चालू किया जाएगा।