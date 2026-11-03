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कोटा में संभागीय आयुक्त कार्यालय में मिला कर्मचारी का शव, साले की शादी से आकर रात को गया था ऑफिस

कोटा के संभागीय आयुक्त कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अशफाक का शव मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है।वहीं, एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए।
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कोटा

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Harshita Saini

Updated: 3 Nov 2026, 1:09 PM IST

Ashfaq Death Case

Ai Generated Image

कोटा. संभागीय आयुक्त कार्यालय में मंगलवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब परिसर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अशफाक का शव मिला। अशफाक सोमवार रात करीब ढाई बजे कार्यालय पहुंचा था। उसने चौकीदार को बताया था कि कुछ काम बाकी है और इसके बाद अंदर चला गया। सुबह करीब 10 बजे कार्यालय खुलने पर उसका शव मिला। मौत की असली वजह जांच के बाद ही साफ हो पाएगी।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। एफएसएल टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि अशफाक रात में कार्यालय क्यों पहुंचा था और वहां क्या हुआ।

परिजनों का क्या है कहना?

परिजनों ने बताया कि सोमवार को अशफाक अपने साले की शादी में शामिल होने के लिए बूंदी गया था। वहां से लौटने में उसे रात हो गई। करीब 10 से 11 बजे वह वापस घर पहुंचा। घर आने के बाद उसने परिवार के लोगों को बताया कि कार्यालय में कुछ काम बाकी है और उसे पूरा करने के लिए जाना पड़ेगा। इसके बाद वह घर से निकलकर कार्यालय चला गया।

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चोकीदार ने बताई रात की पूरी बात

कार्यालय के चौकीदार मुकुट ने बताया कि सोमवार देर रात करीब ढाई बजे अशफाक ऑफिस पहुंचा था। वहां आने के बाद उसने चौकीदार से कहा कि उसका कुछ काम बाकी रह गया है, जिसे पूरा करने के लिए वह कार्यालय आया है। इसके बाद वह अंदर चला गया। बताया जा रहा है कि कार्यालय की चाबियां भी अशफाक के पास ही रहती थीं और वह जरूरत पड़ने पर खुद ही कार्यालय खोलता था।

13 साल से कार्यालय में था तैनात

अशफाक पिछले 13 साल से संभागीय आयुक्त कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहा था। उसका मूल विभाग बूंदी का राजस्व विभाग था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। एफएसएल टीम की ओर से जुटाए गए साक्ष्यों और अन्य तथ्यों के आधार पर मौत के कारणों का पता लगाया जाएगा।

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3 Nov 2026, 1:09 PM IST

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