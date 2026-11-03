कोटा में संभागीय आयुक्त कार्यालय में मिला कर्मचारी का शव, साले की शादी से आकर रात को गया था ऑफिस

कार्यालय के चौकीदार मुकुट ने बताया कि सोमवार देर रात करीब ढाई बजे अशफाक ऑफिस पहुंचा था। वहां आने के बाद उसने चौकीदार से कहा कि उसका कुछ काम बाकी रह गया है, जिसे पूरा करने के लिए वह कार्यालय आया है। इसके बाद वह अंदर चला गया। बताया जा रहा है कि कार्यालय की चाबियां भी अशफाक के पास ही रहती थीं और वह जरूरत पड़ने पर खुद ही कार्यालय खोलता था।