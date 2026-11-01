कोटा की अरुंधति का फिनलैंड में गोल्डन पंच, लगातार छठे अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण पदक पर जमाया कब्जा

कोटा। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय बॉक्सर अरुंधति चौधरी ने एक बार फिर दुनिया के बॉक्सिंग रिंग में तिरंगे का मान बढ़ाया है। फिनलैंड में आयोजित टैमर कप इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में अरुंधति ने स्वर्ण पदक जीतकर लगातार छठा अंतरराष्ट्रीय गोल्ड अपने नाम किया। 70 किलोग्राम भार वर्ग में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर रही कोटा की इस मुक्केबाज ने क्वार्टर फाइनल से लेकर फाइनल तक अपने विरोधियों को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। खास बात यह है कि चोट और सर्जरी के बाद रिंग में वापसी करते हुए अरुंधति लगातार अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपनी सफलता का सिलसिला जारी रखे हुए हैं।