Arundhati Chaudhary: अरुंधति चौधरी को मिली बड़ी सफलता, निर्विरोध चुनीं गईं एशियाई बॉक्सिंग की वाइस चेयरमैन, जापान में लेंगी शपथ

बॉक्सर अरुंधति चौधरी (फोटो-पत्रिका)
कोटा। राजस्थान की स्टार मुक्केबाज और कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट अरुंधति चौधरी ने एशियाई बॉक्सिंग में बड़ी जिम्मेदारी हासिल की है। कोटा की अरुंधति को एशिया बॉक्सिंग कमेटी का वाइस चेयरमैन निर्विरोध चुना गया है। चुनाव में उनके सामने कजाकिस्तान की करीना इब्राहिमोवा थीं, लेकिन उन्होंने अरुंधति के समर्थन में अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद अरुंधति को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया।
अरुंधति के पिता और कोटा वुशु एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश चौधरी ने बताया कि वाइस चेयरमैन के तौर पर अरुंधति का कार्यकाल चार साल का रहेगा। वह 28 सितंबर को जापान के आइची-नागोया पहुंचेंगी, जहां पद की शपथ लेंगी। नई जिम्मेदारी के साथ अरुंधति की भूमिका अब सिर्फ रिंग तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि एशियाई स्तर पर बॉक्सिंग से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों में भी उनकी भागीदारी होगी।
वाइस चेयरमैन के रूप में अरुंधति एशिया में आयोजित होने वाली बॉक्सिंग प्रतियोगिताओं से जुड़े विभिन्न विषयों पर होने वाली बैठकों में शामिल होंगी। प्रतियोगिताओं के आयोजन, खिलाड़ियों से जुड़े मुद्दों और बॉक्सिंग के विकास से संबंधित मामलों में भी उनकी भूमिका रहेगी।
अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की बॉक्सिंग गतिविधियों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर कमेटी की बैठकों में अरुंधति से चर्चा की जाएगी। उनके लिए यह जिम्मेदारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह खुद लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करती रही हैं और खिलाड़ियों की जरूरतों तथा प्रतियोगिताओं की चुनौतियों को करीब से समझती हैं।
अरुंधति के एशिया बॉक्सिंग कमेटी में महत्वपूर्ण पद पर पहुंचने से भारतीय बॉक्सरों के लिए भी इसे अहम उपलब्धि माना जा रहा है। एशियाई स्तर पर खिलाड़ियों से जुड़े मुद्दों, प्रतियोगिताओं और बॉक्सिंग के विकास से जुड़े विषयों को मजबूती से रखने का उन्हें अवसर मिलेगा।
विशेष रूप से भारत के उभरते मुक्केबाजों से जुड़े मुद्दों को एशियाई मंच पर रखने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। इससे भारतीय बॉक्सिंग से जुड़े मामलों पर एशियाई स्तर पर चर्चा के लिए एक मजबूत मंच मिलने की उम्मीद है।
अरुंधति चौधरी ने हाल ही में 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में भी शानदार प्रदर्शन किया था। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित महिला 70 किलोग्राम बॉक्सिंग स्पर्धा में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में अरुंधति ने इंग्लैंड की चैंटेल रीड को हराकर गोल्ड अपने नाम किया था।
कॉमनवेल्थ में स्वर्ण पदक जीतने के बाद अब एशियाई बॉक्सिंग कमेटी में वाइस चेयरमैन की जिम्मेदारी मिलना उनके करियर में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है। खिलाड़ी के तौर पर देश का प्रतिनिधित्व करने के बाद अब वह प्रशासनिक स्तर पर भी बॉक्सिंग से जुड़े फैसलों का हिस्सा बनेंगी।
अरुंधति के निर्विरोध चुने जाने पर बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, राजस्थान बॉक्सिंग संघ और कोटा बॉक्सिंग संघ से जुड़े पदाधिकारियों और खेल जगत के लोगों ने खुशी जताई। राजस्थान बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार निर्वाण, कोटा बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष धीरेंद्र चौधरी, चेयरमैन देवी सिंह, कोच सूरज गौतम और देवेंद्र मालव सहित अन्य लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं।
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