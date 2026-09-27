Arundhati Chaudhary: अरुंधति चौधरी को मिली बड़ी सफलता, निर्विरोध चुनीं गईं एशियाई बॉक्सिंग की वाइस चेयरमैन, जापान में लेंगी शपथ

अरुंधति के पिता और कोटा वुशु एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश चौधरी ने बताया कि वाइस चेयरमैन के तौर पर अरुंधति का कार्यकाल चार साल का रहेगा। वह 28 सितंबर को जापान के आइची-नागोया पहुंचेंगी, जहां पद की शपथ लेंगी। नई जिम्मेदारी के साथ अरुंधति की भूमिका अब सिर्फ रिंग तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि एशियाई स्तर पर बॉक्सिंग से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों में भी उनकी भागीदारी होगी।