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कोटा

Kota Mandi Bhav : नए सोयाबीन की आवक, सरसों, चना, मूंग तेज

नए सोयाबीन की 2 हजार कट्टे रही। लहसुन की आवक लगभग 6 हजार कट्टे रही। लहसुन के भाव 5000 से 19000 रुपए प्रति क्विंटल रहे। किराना बाजार में भाव स्थिर रहे।
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कोटा

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Shailendra Tiwari

Sep 26, 2026

Kota Mandi

Kota Mandi

कोटा। भामाशाह कृषि उपज मंडी में शनिवार को सभी कृषि जिंसों की आवक लगभग 25 हजार कट्टे रही। सरसों 100, चना 100 और मूंग 250 रुपए तेज रहा। नए उड़द की आवक 8 हजार और नए सोयाबीन की 2 हजार कट्टे रही। लहसुन की आवक लगभग 6 हजार कट्टे रही। लहसुन के भाव 5000 से 19000 रुपए प्रति क्विंटल रहे। किराना बाजार में भाव स्थिर रहे।

कृषि जिंसों के भाव

जिंसभाव (रुपए प्रति क्विंटल)
गेहूं मिल2650–2700
गेहूं एवरेज टुकड़ी2700–2750
गेहूं बेस्ट टुकड़ी2750–2825
धान (1509) नया3500–4200
सोयाबीन पुराना4500–5775
सोयाबीन नया4500–5551
सरसों7000–8201
अलसी8500–9550
ज्वार शंकर1700–2300
ज्वार सफेद2800–6000
बाजरा1800–2350
मक्का लाल पुरानी2000–2200
मक्का नई1900–2200
जौ2500–2650
तिल्ली7000–10500
मैथी नई5800–6400
धनिया बादामी13500–14000
धनिया ईगल13700–14500
धनिया रंगदार14000–15500
मूंग6500–8500
उड़द नया4500–8200
उड़द पुराना4000–7400
चना देशी5700–6450
चना मौसमी नया5300–6350
चना पेप्सी5300–6451
चना डंकी5200–5800
चना काबुली5500–7500

खाद्य तेल के भाव 15 किलो प्रति टिन

तेलब्रांड/प्रकारभाव (रुपए प्रति टिन)
सोया रिफाइंडफॉर्च्यून2590
सोया रिफाइंडचंबल2565
सोया रिफाइंडसदाबहार2415
सोया रिफाइंडलोकल रिफाइंड2300
सोया रिफाइंडदीप ज्योति2425
सरसोंस्वास्तिक2930
अलसी2620
मूंगफलीट्रक3270
मूंगफलीकोटा स्वास्तिक2900
मूंगफलीसोना सिक्का3170
मूंगफलीकटारिया गोल्ड2955
वनस्पति घीस्कूटर2190
वनस्पति घीअशोका2190

चीनी: 4870–4920 रुपए प्रति क्विंटल।

देसी घी के भाव

ब्रांडभाव (रुपए प्रति टिन)
मिल्क फूड9550
कोटा फ्रेश9100
पारस9600
नोवा9500
अमूल9980
मधुसूदन9890
परम9750

चावल व दाल के भाव

जिंसभाव (रुपए प्रति क्विंटल)
बासमती चावल9500–10500
मूंग दाल8500–9000
मोगर9500–10000
चना दाल7400–7600
तुअर दाल9700–13000

कोटा सर्राफा: चांदी स्थिर, सोने में तेजी

कोटा। सर्राफा बाजार में शनिवार को चांदी के भाव स्थिर रहे, जबकि सोने में तेजी रही। चांदी के भाव 2,31,000 रुपए प्रति किलोग्राम रहे। जेवराती सोना 720 रुपए तेज होकर 1,50,780 रुपए और शुद्ध सोना 1,51,580 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।

गोल्ड कैरेट भाव

कैरेटभाव (रुपए)
गोल्ड 24K (99.5)1,51,600
गोल्ड 22K1,40,370
गोल्ड 20K1,31,826
गोल्ड 18K1,21,280
गोल्ड 14K1,06,761

भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार।

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Updated on:

26 Sept 2026 08:52 pm

Published on:

26 Sept 2026 08:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Mandi Bhav : नए सोयाबीन की आवक, सरसों, चना, मूंग तेज

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