कोटा में एक और प्रसूता की मौत, मृत बच्चे को जन्म देने के बाद बिगड़ी तबीयत; बारां जिले की निवासी थी महिला

कोटा मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में सीजेरियन डिलीवरी के बाद पिछले 10 से 12 दिन में चार प्रसूताओं की मौत हो चुकी है। इससे पहले मई महीने में पांच प्रसूताओं की मौत हो चुकी है। जेके लोन अस्पताल में शनिवार रात बारां जिले के छबड़ा निवासी प्रसूता शबनम बानो (26) ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने डॉक्टरों और अस्पताल स्टॉफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। शबनम के भाई सरफराज ने बताया कि 22 अक्टूबर को उसे बारां के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 23 अक्टूबर को ऑपरेशन की बात कहकर रात से ही खाना-पीना बंद करवा दिया गया, लेकिन करीब 12 घंटे तक ऑपरेशन नहीं हुआ।