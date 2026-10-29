कोटा में खाकी का रौब! युवकों को बेल्ट उतारकर दी लड़ने की चुनौती, वीडियो वायरल होने पर कांस्टेबल सस्पेंड; जानें पूरा मामला

कोटा. जब्त बाइक छुड़ाने पहुंचे युवकों और ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल के बीच विवाद के मामले में एसपी तेजस्विनी गौतम ने कार्रवाई करते हुए बुधवार को कांस्टेबल अभिषेक चौधरी को निलम्बित कर दिया। मंगलवार रात हुए विवाद का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए निलंबन के आदेश दिए। मामले की जांच ट्रैफिक डीएसपी शक्ति सिंह दायमा को सौंपी गई है। पुलिस ने बताया कि मंगलवार रात करीब 10 बजे 5 से 7 युवक जब्त बाइक छुड़ाने के लिए न्यायालय का आदेश लेकर ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे थे। यह बाइक मोडिफाइड साइलेंसर लगे होने के कारण जब्त की गई थी। कंट्रोल रूम में संतरी के रूप में कांस्टेबल अभिषेक चौधरी की ड्यूटी थी। इस दौरान युवकों और कांस्टेबल के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते विवाद में बदल गई।