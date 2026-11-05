Kota Mandi Bhav 5 October 2026: सोना-चांदी फिर चमके, सोयाबीन-सरसों और मक्का मंदा

Kota Mandi Bhav Update: कोटा की भामाशाह मंडी में गुरुवार को कृषि जिंसों की कुल आवक करीब 3.50 लाख कट्टे रही। इसमें अकेले धान की आवक ढाई लाख कट्टे के आसपास पहुंच गई। मंडी में सोयाबीन के भाव 50, सरसों के 100 और मक्का के भाव 50 रुपए प्रति क्विंटल तक गिर गए। दूसरी ओर, कोटा सर्राफा बाजार में सोना और चांदी तेजी के साथ चमके।

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