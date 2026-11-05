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कोटा

Kota Mandi Bhav 5 October 2026: सोना-चांदी फिर चमके, सोयाबीन-सरसों और मक्का मंदा

Kota Mandi Bhav Update: कोटा की भामाशाह मंडी में गुरुवार को कृषि जिंसों की कुल आवक करीब 3.50 लाख कट्टे रही। इसमें अकेले धान की आवक ढाई लाख कट्टे के आसपास पहुंच गई। मंडी में सोयाबीन के भाव 50, सरसों के 100 और मक्का के भाव 50 रुपए प्रति क्विंटल तक गिर गए। दूसरी ओर, कोटा सर्राफा बाजार में सोना और चांदी तेजी के साथ चमके।
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कोटा

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Kamal Mishra

Updated: 5 Nov 2026, 10:18 PM IST

kota mandi rate

Kota Mandi Bhav: कोटा मंडी की तस्वीर (फोटो-पत्रिका)

कोटा। भामाशाह मंडी में गुरुवार को कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 3.50 लाख कट्टे दर्ज की गई। इसमें धान की आवक करीब 2.50 लाख कट्टे रही। धान की बंपर आवक के बीच सोयाबीन, सरसों और मक्का के भाव में गिरावट देखने को मिली। सोयाबीन 50 रुपए, सरसों 100 रुपए और मक्का 50 रुपए प्रति क्विंटल मंदा रहा।

लहसुन की आवक करीब 6 हजार कट्टे रही। इसके भाव 5,400 से 20,500 रुपए प्रति क्विंटल के बीच रहे। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव में स्थिरता बनी रही।

भामाशाह मंडी में कृषि जिंसों के भाव :

सभी भाव रुपए प्रति क्विंटल में हैं।

Kota Mandi: धनतेरस से पहले कोटा मंडी में बरसा धन-धान्य, धान की आवक ढाई लाख कट्टे पार, ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की लगी कतारें

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Kota Mandi
कृषि जिंसन्यूनतम भाव (₹)अधिकतम भाव (₹)
गेहूं मिल2,8502,900
गेहूं एवरेज टुकड़ी2,9003,000
गेहूं बेस्ट टुकड़ी3,0003,075
धान (1509) गीला3,4004,200
धान (1509) सूखा3,9004,425
धान (1847)3,6004,200
धान (1718)4,2004,851
धान सुगंधा3,6004,100
धान (पूसा-1)4,0004,600
धान (1401)4,3004,750
सोयाबीन5,5007,031
सरसों8,0009,001
अलसी9,50010,000
ज्वार शंकर2,0002,500
मक्का नई2,3002,750
जौ2,5002,650
तिल्ली12,00015,500
मैथी5,8007,000
धनिया बादामी14,00014,500
धनिया ईगल14,00014,800
धनिया रंगदार16,00017,500
मूंग6,5008,000
उड़द4,5008,600
चना देशी6,6006,800
चना मौसमी नया5,8006,700
चना पेप्सी5,8006,701
चना डंकी5,2006,600
चना काबुली5,5008,500

Kota Mandi Bhav: खाद्य तेलों के भाव

सभी तेलों के भाव 15 किलो प्रति टिन के हिसाब से हैं।

खाद्य तेलभाव (₹ प्रति टिन)
सोया रिफाइंड फॉर्च्यून2,585
सोया रिफाइंड चंबल2,545
सोया रिफाइंड सदाबहार2,390
लोकल रिफाइंड2,260
दीप ज्योति2,405
सरसों स्वास्तिक3,230
अलसी2,790

Kota Mandi Bhav: मूंगफली तेल

ब्रांडभाव (₹ प्रति टिन)
ट्रक3,350
कोटा स्वास्तिक2,950
सोना सिक्का3,240
कटारिया गोल्ड2,970

Kota Mandi Rate: वनस्पति घी

ब्रांडभाव (₹ प्रति टिन)
स्कूटर2,160
अशोका2,160

Kota Mandi Rate: देसी घी

ब्रांडभाव (₹ प्रति टिन)
मिल्क फूड10,040
कोटा फ्रेश9,900
पारस10,350
नोवा10,100
अमूल9,980
मधुसूदन10,500
परम10,340

Kota Mandi Bhav: चीनी, चावल और दालों के भाव

चीनी का भाव प्रति क्विंटल है। चावल और दालों के भाव भी रुपए प्रति क्विंटल में हैं।

जिंसन्यूनतम भाव (₹)अधिकतम भाव (₹)
चीनी5,6805,720
बासमती चावल9,50010,500
मूंग दाल9,50010,200
मूंग मोगर10,70011,100
चना दाल8,8009,000
तुअर दाल12,00015,200
उड़द10,80011,500
उड़द मोगर12,00013,000
मसूर7,0007,500

कोटा सर्राफा बाजार: सोना-चांदी में तेजी

कोटा सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोने और चांदी के भाव में तेजी दर्ज की गई। चांदी 2,500 रुपए की बढ़त के साथ 1,92,500 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। वहीं, जेवराती सोने के भाव में 3,150 रुपए की तेजी रही। जेवराती सोना 1,46,750 रुपए और शुद्ध सोना 1,47,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा।

सोने के कैरेट के अनुसार भाव :

सोने की शुद्धताभाव (₹ प्रति 10 ग्राम)
गोल्ड (24 कैरेट, 99.5)1,47,000
गोल्ड (22 कैरेट)1,36,111
गोल्ड (20 कैरेट)1,27,826
गोल्ड (18 कैरेट)1,17,600
गोल्ड (14 कैरेट)1,03,521

सोने के कैरेट के अनुसार भाव कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक हैं।

Jodhpur Mandi Bhav 5 oct 2026 : धनतेरस से पहले सोने-चांदी में आई तेजी, कृषि जिंस में विशेष उतार-चढ़ाव नहीं

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Updated on:

5 Nov 2026, 10:18 PM IST

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