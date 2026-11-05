Rajasthan: IAS शिखर अग्रवाल प्रकरण पर बोले डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और मंत्री झाबर सिंह खर्रा, कह दी ये बड़ी बात

उप मुख्यमंत्री बैरवा ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सतत मार्गदर्शन और प्रयासों से कोटा क्षेत्र खेल जगत में नई ऊंचाइयां छू रहा है। कुश्ती भारत की प्राचीन परंपरा से जुड़ा खेल है, जो शारीरिक क्षमता के साथ मानसिक दृढ़ता और अनुशासन भी सिखाता है। उन्होंने दंगल में बेटियों की बढ़ती भागीदारी को गर्व का विषय बताते हुए कहा कि आज बेटियां खेल के मैदान में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया विजन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर अपनी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में लगाने का आह्वान किया।