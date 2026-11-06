कोटा रेल मंडल: यात्रियों की सुरक्षा के लिए RPF जवानों को मिले बॉडी वॉर्न कैमरे, चप्पे-चप्पे पर रहेगी नजर

कोटा: त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ और आवागमन को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल में यात्री सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने इस बार आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल के साथ दो नई पहल की हैं। इसके तहत आरपीएफ जवानों के लिए 100 बॉडी वॉर्न कैमरे और यात्रियों तक तत्काल सूचनाएं पहुंचाने के लिए 60 पोर्टेबल पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम (नेकबैंड माइक) उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा मंडल में 400 आरपीएफ जवानों और 60 होमगार्ड जवानों की तैनाती कर सुरक्षा व्यवस्था संभाली जा रही है।