भीलवाड़ा सड़क हादसा: सांवरिया सेठ के दर्शन कर लौट रहे परिवार की कार खाई में गिरी, महिला समेत 3 की दर्दनाक मौत



जानकारी के मुताबिक, कोटा के कुन्हाड़ी निवासी भूपेंद्र पुत्र बालकिशन अपने परिवार के साथ कार में सवार होकर सांवरियाजी धाम के दर्शन करने गए थे। दर्शन के बाद सभी लोग वापस कोटा लौट रहे थे। इसी दौरान मेनाल के निकट यह हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि मेनाल में ओवरब्रिज निर्माण का कार्य चल रहा है। निर्माण स्थल के पास सड़क के एक तरफ पानी का टैंकर खड़ा था। इसी दौरान कार टैंकर से टकरा गई। टक्कर के बाद चालक कार पर नियंत्रण नहीं रख सका और वाहन सड़क किनारे गहरी खाई में जा गिरा।