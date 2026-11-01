भीलवाड़ावासियों के लिए खुशखबरी: MGH में शुरू हुई अत्याधुनिक CB-NAAT मशीन, एक साथ 8 मरीजों की होगी जांच

इस आधुनिक मशीन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें एक साथ 8 लोगों के सैंपल की जांच की जा सकती है, जिससे कार्यक्षमता में काफी बढ़ोतरी हुई है और मरीजों की कतारें कम हो रही हैं। फिलहाल, इस मशीन के जरिए मुख्य रूप से टीबी की सटीक और त्वरित जांच की जा रही है। लेकिन आने वाले दिनों में मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसमें कैंसर और हेपेटाइटिस के वायरल लोड की जांच की सुविधा भी शुरू की जाएगी, जिससे एक ही छत के नीचे कई गंभीर बीमारियों के परीक्षण संभव हो सकेंगे।