Bhilwara Accident : टेलर की टक्कर से बाइक के उड़े परखच्चे, युवक की दर्दनाक मौत, परिजनों को दी गई सूचना

Bhilwara Accident : रायला (भीलवाड़ा). अजमेर-भीलवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर रायला ओवरब्रिज के ऊपर शुक्रवार को टेलर की टक्कर से बाइक सवार 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। टक्कर के बाद युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आस-पास के ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने हाईवे एम्बुलेंस को सूचना दी। एम्बुलेंस की मदद से घायल युवक को रायला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान ओमाराम पुत्र पंचराम, निवासी मोरियाना, डेगाना जिला नागौर (राजस्थान), उम्र 25 वर्ष के रूप में हुई है।