Bhilwara Crime: जिस छत पर जलाया महिला का शव, वारदात के बाद वहीं 40 लोगों ने की मटन पार्टी; खुलासे से पुलिस भी हैरान

पुलिस टीम तीनों गिरफ्तार आरोपियों को लेकर वारदात स्थल पर पहुंची और पूरी घटना का क्राइम री-किएक्शन करवाया। आरोपी रवि ने पुलिस के सामने वह जगह दिखाई जहां वृद्धा को मौत के घाट उतारा गया था और वह हिस्सा भी चिन्हित किया जहां शव को आग के हवाले किया गया। गौरतलब है कि वीर सांवरकर चौक निवासी 72 वर्षीया कमला कांकरिया 12 अक्टूबर से लापता थीं। करीब 25 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवरात और नकदी के लालच में उसी रात वृद्धा की निर्मम हत्या कर दी थी। साक्ष्य मिटाने के लिए 13 अक्टूबर की देर रात शव को छत पर ले जाकर जला दिया गया और बची हुई हड्डियों व राख को बोरियों में भरकर कोठारी नदी में बहा दिया गया था।