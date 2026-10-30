भीलवाड़ा हत्याकांड में खुलासा: महिला का शव जलाने के बाद छत की कराई थी मरम्मत, सबूत तलाशने में जुटी पुलिस

पुलिस व एफएसएल टीम मकान की छत पर पहुंची। टीम ने छत के उस हिस्से की खुदाई की, जहां पर आरोपी रवि ने खुदाई कर मरम्मत करवाई थी। लेकिन यहां भी कुछ संदिग्ध नजर नहीं आया। दूसरी तरफ पुलिस टीम मजदूर राजू को भी तलाश कर मौके पर ले आई। राजू ने मरम्मत कार्य की तस्दीक की। उसने बताया कि आरोपी रवि ने मजदूरी के पांच सौ रुपए देने की बात कही थी। यहां करीब चार घंटे छत की मरम्मत के साथ ही कुछ हिस्सों में पुताई भी की। राजू का कहना था कि उसे मेहनाता के पांच सौ रुपए भी नहीं दिए गए।