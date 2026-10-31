Rajasthan Sarpanch Election Result: पत्नी की हार के बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पवन साहू की पहली प्रतिक्रिया, समर्थकों के बीच हुए भावुक- जानें क्या-क्या कहा? 

चुनावी प्रचार के दौरान दिन-रात एक करने वाले अपने साथियों और कार्यकर्ताओं के प्रति आभार जताते हुए पवन साहू ने उन्हें आश्वस्त किया कि भले ही चुनाव परिणाम उनके पक्ष में न आए हों, लेकिन जनता के साथ उनका रिश्ता पहले की तरह ही मजबूत बना रहेगा। उन्होंने भावुक होते हुए कहा, "चुनाव प्रचार के दौरान जो भी लोग मेरे साथ रहे, मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि मैं हमेशा आप सभी के साथ रहूंगा, हर परिस्थिति में। जो भी हमारे साथ रहे, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी जरूरत होगी, चाहे रात का 1 बज रहा हो, पवन आपके लिए हाजिर हो जाएगा।"