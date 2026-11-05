भीलवाड़ा में 50 हजार की रिश्वत लेता शिक्षा विभाग का दलाल गिरफ्तार, पेट्रोल पंप पर एसीबी ने दबोचा

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आरोपी ने किस काम को करवाने के बदले रिश्वत की मांग की थी और इस मामले में शिक्षा विभाग के किस अधिकारी की भूमिका है। एसीबी की एक अन्य टीम संबंधित अधिकारी तक पहुंचने के लिए रवाना हो चुकी है। एसीबी अधिकारियों की ओर से मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद रिश्वत मांगने और लेने के पूरे मामले का खुलासा होने की उम्मीद है।