Rajasthan Crime: ‘मर्डर के बाद घर की छत पर अंतिम संस्कार और कपाल क्रिया’, आरोपी ने उगले रोंगटे खड़े करने वाले राज

तापड़िया ने खुलासा किया कि कमला देवी के शव को पहले कंबल में लपेटा गया और पूरे कंबल को पेट्रोल से भिगो दिया। इसके बाद छत पर सवा क्विंटल लकड़ियां एकत्र कर चिता तैयार की। आरोपी ने हवन सामग्री, घी और एक पूरा पीपा पेट्रोल छिड़ककर शव को आग के हवाले कर दिया। करीब ढाई घंटे तक शव छत पर दहकता रहा। इस खौफनाक मंजर के दौरान आरोपी रवि खुद हाथ में लाठी लेकर लकड़ियों को कुरेदता रहा और कपाल क्रिया की तर्ज पर सिर के हिस्से में बार-बार घी व पेट्रोल डालता रहा।