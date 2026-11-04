4 नवंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भीलवाड़ा

Rajasthan Crime: ‘मर्डर के बाद घर की छत पर अंतिम संस्कार और कपाल क्रिया’, आरोपी ने उगले रोंगटे खड़े करने वाले राज

Kamla Devi Kankaria Murder Case: भीलवाड़ा शहर के बहुचर्चित कमला देवी कांकरिया हत्याकांड में मुख्य आरोपी रवि तापड़िया ने पुलिस पूछताछ में रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे किए हैं। सुभाषनगर स्थित बड़ी पुलिया के पास प्रथम मंजिला मकान की छत पर इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Anil Prajapat

Updated: 4 Nov 2026, 8:45 AM IST

Kamla Devi Kankaria Murder Case

मृतका कमला देवी व मुख्य आरोपी रवि तापड़िया। फोटो: पत्रिका

भीलवाड़ा। भीलवाड़ा शहर के बहुचर्चित कमला देवी कांकरिया हत्याकांड में मुख्य आरोपी रवि तापड़िया ने पुलिस पूछताछ में रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे किए हैं। सुभाषनगर स्थित बड़ी पुलिया के पास प्रथम मंजिला मकान की छत पर इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपियों ने हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने के लिए पूरी तैयारी के साथ छत पर ही महिला का अंतिम संस्कार करने की नाकाम साजिश रची।

तापड़िया ने खुलासा किया कि कमला देवी के शव को पहले कंबल में लपेटा गया और पूरे कंबल को पेट्रोल से भिगो दिया। इसके बाद छत पर सवा क्विंटल लकड़ियां एकत्र कर चिता तैयार की। आरोपी ने हवन सामग्री, घी और एक पूरा पीपा पेट्रोल छिड़ककर शव को आग के हवाले कर दिया। करीब ढाई घंटे तक शव छत पर दहकता रहा। इस खौफनाक मंजर के दौरान आरोपी रवि खुद हाथ में लाठी लेकर लकड़ियों को कुरेदता रहा और कपाल क्रिया की तर्ज पर सिर के हिस्से में बार-बार घी व पेट्रोल डालता रहा।

शव के टुकड़े कर मटन पार्टी में परोसने की आशंका

वारदात के बाद आरोपी ने मकान की छत पर 40 लोगों की मटन पार्टी की। शव के टुकड़े कर मटन पार्टी में परोसने की आशंका सामने आई, हालांकि जांच में इसकी पुख्ता पुष्टि नहीं हो सकी। आरोपी रवि के बयान पुलिस को लगातार भ्रमित ही करते रहे। आरोपियों ने हत्या करने, राख ठंडी होने के बाद हड्डियों और जले कोयले को बोरियों में भरकर कोठारी नदी तथा पांडु नाले में फेंक देने की बात कबूल की।

दिवाली से पहले राजस्थान में रेलवे लाइन पर ब्लास्ट, ट्रेन के गुजरने के बाद हुआ जबरदस्त धमाका; बड़ा हादसा टला

ये भी पढ़ें
Ramsinghpur Anupgarh Railway Line Blast-1

मुख्य आरोपी के भतीजे की तलाश जारी

प्रकरण में मुख्य आरोपी रवि तापड़िया के भतीजे एवं मुख्य सहयोगी कालू तापड़िया की तलाश कर रही है। कालू की गिरफ्तारी के बाद हत्याकांड की कई गुत्थी के भी सुलझ कर सामने आने की संभावना है।

दोनों आरोपियों को जेल भेजा

भीमगंज थाना प्रभारी सुनील चौधरी की टीम ने सात दिन का पुलिस रिमांड समाप्त होने पर मुख्य आरोपी रवि तापड़िया और उसके साथी हीरा सिंधी को अदालत में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया। मामले के तीसरे आरोपी आर्यन उर्फ चूचा को पहले ही न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। पुलिस अब फरार चौथे आरोपी कालू की सरगर्मी से तलाश कर रही है। इसकी शव को ठिकाने लगाने में मुख्य भूमिका रही।

बांसवाड़ा के कलिंजरा बायपास पर शराब से भरी पिकअप पलटी, बोतलें लूटने की मची होड़

ये भी पढ़ें
Banswara Liquor Pickup Accident

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

4 Nov 2026, 8:45 AM IST

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / Rajasthan Crime: ‘मर्डर के बाद घर की छत पर अंतिम संस्कार और कपाल क्रिया’, आरोपी ने उगले रोंगटे खड़े करने वाले राज

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

राजस्थान के कपड़ा व्यापारियों को बड़ी राहत: केंद्र सरकार ने घटाई निवेश-टर्नओवर की सीमा, भीलवाड़ा समेत इन जिलों को फायदा

bhilwara textile industry
भीलवाड़ा

भीलवाड़ावासियों के लिए खुशखबरी: MGH में शुरू हुई अत्याधुनिक CB-NAAT मशीन, एक साथ 8 मरीजों की होगी जांच

cb naat machine at mgh hospital bhilwara
भीलवाड़ा

Rajasthan Sarpanch Election: कौन हैं पवन साहू, जिनके सोशल मीडिया पर करोड़ों फोलोअर्स होने के बाद भी पत्नी को चुनाव में मिली हार?

Pawan Sahu
भीलवाड़ा

Rajasthan Sarpanch Election Result: पत्नी की हार के बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पवन साहू की पहली प्रतिक्रिया, समर्थकों के बीच हुए भावुक- जानें क्या-क्या कहा? 

pawan sahu first reaction after wife komal defeat phuliakhurd sarpanch election
भीलवाड़ा

Rajasthan Panchayat Election Results: करोड़ों फॉलोअर्स वाले यूट्यूबर पवन साहू की पत्नी सरपंच चुनाव हारीं, मिले सिर्फ 277 वोट

pawan sahu wife komal loses phuliakhurd sarpanch election bhilwara
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.