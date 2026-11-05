Jhunjhunu News: फर्जी मतदान के विरोध पर मारपीट में घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत, हत्या का मामला दर्ज

झुंझुनूं। राजस्थान के झुंझुनूं जिले में पंचायत चुनाव के दौरान फर्जी मतदान के विरोध को लेकर शुरू हुआ विवाद एक व्यक्ति की मौत के बाद गंभीर आपराधिक मामले में बदल गया। नवलगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के कैरू गांव में मंगलवार को जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के मतदान के दौरान दो गुटों के बीच विवाद हो गया था। देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान गंभीर रूप से घायल हुए मीलों का बास निवासी शिशुपाल सिंह मिठारवाल ने सीकर के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतक के भाई की रिपोर्ट पर नामजद आरोपियों सहित अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।