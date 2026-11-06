Rajasthan Crime : भीलवाड़ा के चर्चित मर्डर केस में बड़ी सफलता, एक भूल ने ‘कालू’ का खत्म किया खेल, गिरफ्तार

Rajasthan Crime : भीलवाड़ा. शहर के कमला कांकरिया हत्याकांड में पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामले के चौथे आरोपी कालू उर्फ रघुवीर तापड़िया को पुलिस ने अमरगढ़ के जंगलों से गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपी और चाचा रवि तापड़िया पर पुलिस का शिकंजा कसते ही कालू 27 अक्टूबर को शहर छोड़कर जयपुर भाग गया था। दो दिनों तक जयपुर के सुनसान इलाकों में भटकने के बाद वह बस के जरिए शाहपुरा होते हुए काछोला पहुंचा, जहां उसने अमरगढ़ के जंगलों और एक भैरवनाथ मंदिर को ठिकाना बनाया। वह दिनभर जंगलों में छिपा रहता था और रात ढलते ही मंदिर में शरण ले लेता था।