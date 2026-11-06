Rajasthan : साइकिल पर 232 दिन, 17,250 किमी का सफर, 11 नवंबर को लौटेंगे घर, जानिए कौन हैं सचिन कलाल?

Banswara : बांसवाड़ा. हौसले की सवारी साइकिल बनी और मंजिल पूरा देश। चिड़ियावासा गांव के युवा सचिन कलाल ने दृढ़ इच्छाशक्ति और धार्मिक आस्था लेकर साइकिल से अखंड भारत यात्रा का संकल्प पूरा किया। 232 दिनों की इस यात्रा में सचिन करीब 17,250 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। अब 11 नवंबर को वह गृह जिले बांसवाड़ा में लौटेंगे। सचिन ने इस सफर में हजारों किमी की दूरी तो तय की ही, बल्कि देश की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को करीब से जानने का उनका जरिया भी बनी। उन्होंने चार धाम बद्रीनाथ, द्वारकाधीश, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी के दर्शन किए। पहुंचकर भगवान शिव के प्रति इसके अलावा 13 ज्योतिर्लिंगों तक अपनी आस्था प्रकट की। साइकिल पर बैठ सचिन शिरडी साई बाबा, तिरुपति बालाजी, काशी विश्वनाथ, नेपाल के पशुपतिनाथ और मां पावागढ़ काली सहित देश के कई प्रमुख धार्मिक स्थलों तक पहुंचे। सचिन बताते हैं कि इस दौरान मौसम की चुनौतियों, लंबी दूरियों और दुर्गम रास्तों के बावजूद वह रुके नहीं।