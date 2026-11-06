Rajasthan Crime : पूर्व विधायक के आवास पर जमकर हुआ विवाद, उलाहना देना पड़ा भारी, मारपीट में 9 व्यक्ति घायल

जानकारी के अनुसार हनुमान प्रसाद और मनोज कुमार ने पुलिस को बताया कि उनका घर बाबा रामदेव मंदिर के पास बंद गली में है। इसी गली में में पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया का आवास है। उनके यहां काम करने वाले लोगों का इसी गली से आना-जाना रहता है। आरोप है कि पिछले करीब एक माह से पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया के यहां काम करने वाला एक युवक तेज रफ्तार से बाइक चलाकर गली से निकलता था। इसके बारे में उसे कई बार टोका गया और पूर्व विधायक को भी अवगत करवाया गया था। गुरुवार दोपहर युवक फिर तेज रफ्तार से बाइक लेकर आया। इस पर उसे रोकने पर उसने गाली-गलौच की और हनुमान प्रसाद, उनके पुत्र राजेन्द्र व पत्नी मैवा देवी के साथ मारपीट कर घर चला गया।