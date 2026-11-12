Kota Mandi Bhav 12 November: सोने-चांदी के भाव में बड़ी गिरावट, सोयाबीन-सरसों-धनिया और चने में तेजी

कोटा। भामाशाह मंडी में गुरुवार को कृषि जिंसों की बंपर आवक रही। मंडी में करीब 3.50 लाख कट्टे कृषि जिंसों की आवक दर्ज की गई। इनमें अकेले धान के करीब 2.50 लाख कट्टे शामिल रहे। बाजार में गेहूं मिल के भाव 50 रुपए प्रति क्विंटल कमजोर हुए, जबकि सोयाबीन और सरसों में 200-200 रुपए, धनिया में 500 रुपए तथा चने में 150 रुपए की तेजी दर्ज की गई।